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    Україна за 8 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію

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    За січень-серпень 2020 року товарообіг України сягнув 64,25 млрд дол. - Україна за 8 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію
    За січень-серпень 2020 року товарообіг України сягнув 64,25 млрд дол.

    Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 2,4 млрд доларів, скоротившись удвічі у порівнянні з січнем-серпнем минулого року

    За січень-серпень 2020 року товарообіг України сягнув 64,25 млрд доларів, що на 9,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляють дані Держмитслужби.

    «За січень-серпень 2020 року товарообіг України сягнув 64,25 млрд дол. Сальдо (різниця між експортом та імпортом) – від'ємне – 2,4 млрд дол.», – йдеться у повідомленні.

    Так, згідно з даними Держмитслужби, торік за цей період товарообіг сягав 71,15 млрд дол. Тобто, за рік він скоротився на 9,7%. Дефіцит торгівлі товарами у січні-серпні 2019 року становив 4,96 млрд дол. Тож, за аналогічний період цього року, він скоротився практично удвічі.

    За цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд дол. (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд дол. або на 12,4%). Експортували з України на 30,9 млрд дол. (зменшення експорту становило 2,2 млрд дол. або 6,6%).

    Серед найбільших країн, з яких імпортували до України: Китай – 5,1 млрд дол., Німеччина – 3,2 млрд дол. та Росія – 2,9 млрд дол. Експортували найбільше до Китаю – на 4,3 млрд дол., до Польщі – на 2 млрд дол., Росії – 1,8 млрд дол.

    До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

    • зернові – на 5,9 млрд дол.
    • чорні метали – на 5,2 млрд дол.
    • соняшникова олія – на 3,4 млрд дол.

    Найбільше імпортували до України:

    • палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – 5,1 млрд дол.
    • машини, обладнання і механічні пристрої – 3,7 млрд дол.
    • електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура – 3,3 млрд дол.

    Нагадаємо, що Україна відновлює зовнішню торгівлю після карантину.

    нафта Росія Німеччина Китай імпорт продукти машини
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