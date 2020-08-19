В Україні другий місяць поспіль зростає імпорт

За 7 місяців 2020 року обсяг оподаткованого імпорту склав $26,17 млрд

Обсяг оподаткованого імпорту у липні склав $4,22 млрд і збільшився на 17% у порівнянні з червнем.

Як повідомляє пресслужба Державної митної служби, зростання обсягу оподаткованого імпорту зберігається другий місяць поспіль.

Зокрема, у червні обсяг оподаткованого імпорту дорівнював $3,64 млрд, що на 20% більше від травня ($3,03 млрд).

Варто зазначити, що за 7 місяців 2020 року обсяг оподаткованого імпорту склав $26,17 млрд, що на 12% менше показника за аналогічний період 2019 року ($29,87 млрд).

Надходження платежів від імпорту, зібраних Держмитслужбою у липні поточного року, наразі також на 12% менші від показників минулого року ($7,1 млрд і $8,06 млрд відповідно).

Однак, у порівнянні з червнем, їх зібрали на $150 млн більше - $1,18 млрд.