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    Економіка та фінанси

    В Україні другий місяць поспіль зростає імпорт

    • Розсилка
    В Україні другий місяць поспіль зростає імпорт

    За 7 місяців 2020 року обсяг оподаткованого імпорту склав $26,17 млрд

    Обсяг оподаткованого імпорту у липні склав $4,22 млрд і збільшився на 17% у порівнянні з червнем.

    Як повідомляє пресслужба Державної митної служби, зростання обсягу оподаткованого імпорту зберігається другий місяць поспіль.

    Зокрема, у червні обсяг оподаткованого імпорту дорівнював $3,64 млрд, що на 20% більше від травня ($3,03 млрд).

    Варто зазначити, що за 7 місяців 2020 року обсяг оподаткованого імпорту склав $26,17 млрд, що на 12% менше показника за аналогічний період 2019 року ($29,87 млрд).

    Надходження платежів від імпорту, зібраних Держмитслужбою у липні поточного року, наразі також на 12% менші від показників минулого року ($7,1 млрд і $8,06 млрд відповідно).

    Однак, у порівнянні з червнем, їх зібрали на $150 млн більше - $1,18 млрд.

    митниця імпорт
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