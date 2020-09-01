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    Економіка та фінанси

    Україна відновлює зовнішню торгівлю після карантину

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    В порівнянні з минулим роком експорт товарів впав на 6,6% до 30,91 млрд доларів - Україна відновлює зовнішню торгівлю після карантину
    В порівнянні з минулим роком експорт товарів впав на 6,6% до 30,91 млрд доларів

    У серпні обсяги експорту були майже на рівні минулого року

    Експорт товарів з України за серпень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впав на 1,6% до 4,22 млрд доларів. Водночас імпорт скоротився на 11,1% до 4,48 млрд доларів. Про це свідчать дані митної статистики України.

    За даними Державної митної служби, за перші 8 місяців 2020 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року експорт товарів впав на 6,6% до 30,91 млрд доларів, імпорт – на 12,4% до 33,34 млрд доларів.

    Як зазначив торговий представник України Тарас Качка, критичний погляд на стан торгівлі говорить, що проблем з торгівлею ще достатньо.

    «Але тішить те, як швидко торгівля відновлюється. Цьому підтвердження не лише наша статистика, але і дослідження німецького Kiel Institute for the World Economy, оприлюднене вчора. Згідно з ним міжнародна торгівля відновлюється значно швидшими темпами, ніж після кризи 2008 року», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, що світова торгівля встановила антирекорд за останні понад десять років.

    експорт торгівля імпорт статистика Україна Тарас Качка
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