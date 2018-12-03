Україна за рік скоротила імпорт газу майже на чверть



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Газ надходить в Україну зі Словаччини, Польщі та Угорщини

За 11 місяців з боку Словаччини надійшло 6,23 млрд куб. м газу

Україна в січні - листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% - на 2,98 млрд кубометрів, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, до 10,1 млрд кубів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані «Укртрансгазу».

За 11 місяців з боку Словаччини надійшло 6,23 млрд куб. м газу (-32,6% до січня - листопада-2017), Угорщини - 3 млрд 223,8 млн куб. м (+19,3%), Польщі - 657,1 млн куб. м (-43%).

У листопаді імпорт склав 971,2 млн куб. м газу, що на 26,2% менше, ніж у листопаді-2017 (1 млрд 316,8 млн куб. м).

При цьому Україна вже більше трьох років (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом з російським «Газпромом», закуповуючи його виключно на своєму західному кордоні.