  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна задовольняє 52% від потреб Палестини у борошні, - дипломат

    • Розсилка
    Україна задовольняє 52% від потреб Палестини у борошні, - дипломат

    Наша країна забезпечує Палестину також арматурою, зерном, олією, деревом, камінням

    Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад розповів, що за вісім років товарообіг між Палестиною та Україною значно збільшився. Про це йдеться в інтерв’ю дипломата «Главкому».

    «Україна каже, що за останні 4 роки товарообіг з Палестиною виріс на 15%. Але я кажу, що набагато більше. Я сміливо можу сказати, що скромна цифра у $400 млн між Палестиною  та Україною (за рік), яку можна зустріти, шукаючи інформацію про економічне співробітництво, набагато більша», - зазначив дипломат.

    Перша за все, за словами посла Палестини в Україні, мова йде про експорт борошна з України в Палестину. «Україна задовольняє 52% від потреб Палестини у цьому продукті. Купуємо також арматуру, зерно, олію, дерево, каміння», - додав дипломат.

    Попри співробітництво, палестинці мають проблеми з отриманням українських товарів. «Проблема в тому, що багатьом палестинцям, які зіштовхуються із законами Ізраїлю, доводиться купувати український товар через Ізраїль, бо саме так товар пропускають на територію Палестини. А врахуйте той факт, що податками його обкладає саме Ізраїль. Але попри такі перепони, товарообіг з Україною зростає», - зазначив  Мохаммад аль-Асаад.

    Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

    Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

    Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

    Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

    Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі

    Читайте також
    Ізраїль експорт продукти зерно Україна Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ