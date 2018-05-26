Україна задовольняє 52% від потреб Палестини у борошні, - дипломат

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Наша країна забезпечує Палестину також арматурою, зерном, олією, деревом, камінням

Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад розповів, що за вісім років товарообіг між Палестиною та Україною значно збільшився. Про це йдеться в інтерв’ю дипломата «Главкому».

«Україна каже, що за останні 4 роки товарообіг з Палестиною виріс на 15%. Але я кажу, що набагато більше. Я сміливо можу сказати, що скромна цифра у $400 млн між Палестиною та Україною (за рік), яку можна зустріти, шукаючи інформацію про економічне співробітництво, набагато більша», - зазначив дипломат.

Перша за все, за словами посла Палестини в Україні, мова йде про експорт борошна з України в Палестину. «Україна задовольняє 52% від потреб Палестини у цьому продукті. Купуємо також арматуру, зерно, олію, дерево, каміння», - додав дипломат.

Попри співробітництво, палестинці мають проблеми з отриманням українських товарів. «Проблема в тому, що багатьом палестинцям, які зіштовхуються із законами Ізраїлю, доводиться купувати український товар через Ізраїль, бо саме так товар пропускають на територію Палестини. А врахуйте той факт, що податками його обкладає саме Ізраїль. Але попри такі перепони, товарообіг з Україною зростає», - зазначив Мохаммад аль-Асаад.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі