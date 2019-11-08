Україна закликає Європарламент зупинити «Північний потік-2»



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Дипломат просить не допустити виключення «Північного потоку-2» з газової директиви ЄС

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький закликав депутатів ЄП зупинити спроби виключити Nord Stream 2 з-під дії положень 3-го Енергетичного пакету ЄС.

Про це український дипломат написав у Twitter.

«Закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи та зупинити Nord Stream 2. Намір виключити Nord Stream 2 з З-го Енергетичного пакету порушує законодавство ЄС, солідарність та заохочує Росію відкидати правила, займатися шантажем та порушувати зобов’язання», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні вночі німецький Бундестаг не зміг проголосувати за внесений федеральним урядом законопроєкт про «Поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державам – не членами ЄС» через відсутність кворуму.

У соціальних мережах доволі широко коментували суть пропозицій, які обговорювалися в Берліні, зокрема спробу уряду Німеччини обійти додатки до Газової директиви ЄС.

Зокрема, наголошувалося, що такі пропозиції виключають з-під дії цих додатків газопроводи, «які отримали інвестиції, зроблені до 23 травня 2019 року», замість оригінального положення, затвердженого Єврокомісією, Європарламентом і Радою ЄС, що поширює правила Газової директиви ЄС «на всі трубопроводи, завершені до 23 травня 2019 року».

Офіційні коментарі щодо таких пропозицій наразі відсутні.

Також нагадаємо, що Польща наклала величезний штраф на компанію, що будує «Північний потік-2».

30 жовтня «Північний потік-2» дозволила побудувати Данія — остання країна, дозволу якої Росії бракувало для завершення будівництва трубопроводу.

У разі запуску «Північного потоку-2» Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.