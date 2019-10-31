Будівництво «Північного потоку-2: заступник глави Держдепу підтримав Україну



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Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван

Салліван зауважив, що серед питань, у яких США можуть допомогти українцям, є припинення будівництва «Північного потоку-2»

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван, який готується стати послом Сполучених Штатів в Росії, заявив, що Вашингтон продовжить протистояння проєкту «Північний потік 2» з метою зменшення залежності України від енергопостачання з РФ.

Про це він сказав під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Сенату США в середу, який розглядає його призначення послом до Росії.

«Основним пріоритетом для нас завжди було протистояння (будівництву – ред.) «Північного потоку-2», - наголосив посадовець.

Салліван підкреслив, що одна з головних цілей розбудови Росією другого газогону через Балтійське море передбачає «створення величезного важеля» для посилення залежності України від енергопостачання з Росії.

При цьому Салліван зауважив, що серед питань, у яких США можуть допомогти українцям, є «посилення енергоефективності шляхом задіяння інших джерел енергії, як наприклад LNG-газ, або припинення (будівництва – ред.) «Північного потоку-2», щоби (російський – ред.) газ продовжував переправлятися через Україну».

Як повідомлялось, 30 жовтня Енергетичне агентство Данії надало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу «Північний потік-2», що проходить континентальним шельфом Данії на південному сході від острова Борнхольм у Балтійському морі.

У вересні «Північний потік-2» наблизився до території Данії, яка до того моменту не надала дозвіл на його будівництво.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

Джерело: Укрінформ