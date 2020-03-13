Україна закриває кордон через 48 годин – рішення РНБО



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РНБО також просить громадян утриматись від поїздок за кордон

Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на 2 тижні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу в перерві засідання РНБО.

Водночас українцям радять обмежити закордонні та туристичні поїздки.

Данілов також повідомив, що всі пунктуи пропуску будуть мати експрес-тести для перевірки на коронавірус.

З його слів, за 2 тижні залежно від того, як розвиватиметься ситуація, на засіданні РНБО буде ухвалене наступне рішення.

Данілов також зазначив, що сьогоднішнє засідання РНБО ще не закінчено, наразі відбулася перерва.

За даними онлайн-карти поширення COVID-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешканrи Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.