Нардеп Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для свого округу



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Зараз аналізи на коронавірус проводять в основному тільки у київських лабораторіях

Депутат закликав мажоритарників за власний рахунок закуповувати тести для медичних закладів своїх округів

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для свого округу – по 25 на кожен район округу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Зараз аналізи на коронавірус проводять в основному тільки в київських лабораторіях, тому що столична мерія закупила тест-системи. Мерія, але не держава. Для всієї країни «Зе-команді» мабуть наразі не до цього», – написав народний депутат.

Також Гончаренко закликав мажоритарників за власний рахунок закуповувати тести для медичних закладів своїх округів.

«Я, на свою зарплату народного депутата, придбав для медустанов свого округу на півночі Одеської області 100 тест-систем. Поки Зеленський і «Слуги народу» ділять портфелі і крісла, пора вже подумати про здоров’я українців і робити реальні заходи. Закликаю всіх народних депутатів приєднається до моєї ініціативи і купити тести для свого округу. Зараз дуже важливо діяти швидко і рішуче», – наголосив політик.

Зазначимо, китайські лікарі з'ясували, що хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешкануи Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.