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    ВООЗ: світ повинен підготуватися до можливої пандемії

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    ВООЗ: світ повинен підготуватися до можливої пандемії

    Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 619 - летальні

    Всесвітня організація охорони здоров’я допускає, що епідемія коронавірусу Covid-19 може перерости у світову пандемію.

    Про це йдеться у дописі Twitter ВООЗ.

    «Наразі ми не спостерігаємо неконтрольованого поширення коронавірусу, ми не спостерігаємо масштабної важкої захворюваності чи смертності. Чи має коронавірус потенціал, щоб викликати пандемію? Звичайно. Вона вже почалася? За нашою оцінкою, ще ні», - йдеться у дописі.

    Втім у ВООЗ також надали обнадійливу інформацію. В організації стверджують, що пік епідемії коронавірусу минув.

    Як повідомлялося, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

    За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 224; РФ - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).
    В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.
    Зазначимо, що ввечері 24 лютого на Закарпатті терміново госпіталізували хворого на ГРВІ, який контактував з китайцем.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

      Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції

    прикордонники Бельгія ВООЗ
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