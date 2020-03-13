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    На Житомирщині різко погіршився стан хворої на коронавірус жінки

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    На Житомирщині різко погіршився стан хворої на коронавірус жінки

    Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів

    Стан хворої на коронавірус жінки, госпіталізованої в Житомирі, погіршився. Про це стало відомо з повідомлення Житомирської обласної державної адміністрації.

    За даними чиновників, станом на ранок 13 березня хвора на коронавірус жінка з Радомишля перебуває у тяжкому стані. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

    «Вже сьогодні вранці жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у тяжкому стані», - заявили в ОДА.

    Зазначається, що жінка запізно звернулася за допомогою до лікарів. Наразі її не планують перевозити до Житомира, лікування триватиме у Радомишлі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Радомишлі встановили 22 осіб, які контактували з хворою на коронавірус жінкою. Люди добровільно погодились на самоізоляцію, двоє з них - мешканці Києва, тому їх ізолювали в столиці.

    Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

    На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

    Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

    Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

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