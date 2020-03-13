На Житомирщині різко погіршився стан хворої на коронавірус жінки



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Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів

Стан хворої на коронавірус жінки, госпіталізованої в Житомирі, погіршився. Про це стало відомо з повідомлення Житомирської обласної державної адміністрації.

За даними чиновників, станом на ранок 13 березня хвора на коронавірус жінка з Радомишля перебуває у тяжкому стані. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

«Вже сьогодні вранці жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у тяжкому стані», - заявили в ОДА.

Зазначається, що жінка запізно звернулася за допомогою до лікарів. Наразі її не планують перевозити до Житомира, лікування триватиме у Радомишлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Радомишлі встановили 22 осіб, які контактували з хворою на коронавірус жінкою. Люди добровільно погодились на самоізоляцію, двоє з них - мешканці Києва, тому їх ізолювали в столиці.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.