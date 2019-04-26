Борги за газ мешканців Харківщини перевищили 3 млрд грн



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«Харківгаз Збут» готує нові доручення на відключення боржників

Станом на 1 квітня 2019 року заборгованість за газ мешканців Харківської області подолала позначку 3 млрд грн. З цієї суми борг субсидіантів складає 261 млн грн.

Протягом опалювального сезону заборгованість побутових споживачів за послуги газопостачання зросла на 1,1 млрд грн. Тому компанія готує нові доручення на відключення боржників. Наразі в Харкові та області без газопостачання опинились 13,7 тис. домоволодінь. У випадку несплати боргів після відключення на споживача подається позов до суду, проводиться примусове стягнення заборгованості державними виконавчими службами.

«В вартості спожитого газу майже 90% - це доля державної групи Нафтогаз, який виділяє необхідні обсяги палива для регіону. Щоб Харківщина не залишилась без газу, споживачі повинні своєчасно здійснювати розрахунки. Малозабезпечені родини просимо оформити субсидію і контролювати витрати енергоносія», - розповіла начальник відділу розрахунків ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

На зростання заборгованості мешканців регіону вплинуло збільшення ціни газу в опалювальному сезоні та зменшення кількості субсидіантів. Проте серед боржників є доволі заможні родини, які згадують про оплату послуг тільки після припинення газопостачання.