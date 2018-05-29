Україна засудила визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії

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Україна продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії

Міністерство закордонних справ України виступило з осудом рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією територій Грузії — Південної Осетії та Абхазії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії», — написав Клімкін.

Також він наголосив, що Україна продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії.

«Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників РФ всім давно відома», — наголосив глава українського МЗС.

29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв’язку з цим Грузія розпочала процедури розірваннядипломатичних відносин з Сирією.

Південна Осетія — непідконтрольний Тбілісі регіон у Грузії, у 2008 році контроль над ним за підтримки Росії перейшов до бойовиків.