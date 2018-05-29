  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна засудила визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії

    • Розсилка
    Україна засудила визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії

    Україна продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії

    Міністерство закордонних справ України виступило з осудом рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією територій Грузії — Південної Осетії та Абхазії.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

    «Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії», — написав Клімкін.

    Також він наголосив, що Україна продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії.

    «Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників РФ всім давно відома», — наголосив глава українського МЗС.

    29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв’язку з цим Грузія розпочала процедури розірваннядипломатичних відносин з Сирією.

    Південна Осетія — непідконтрольний Тбілісі регіон у Грузії, у 2008 році контроль над ним за підтримки Росії перейшов до бойовиків.

     

    Читайте також
    МЗС Павло Клімкін Сирія незалежність Грузія Абхазія Південна Осетія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ