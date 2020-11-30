Нацслужба здоров’я: У бюджеті-2021 не вистачить коштів на лікування та вакцинацію від Covid-19

Вже у другому кварталі 2021 року доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з коронавірусом і відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами, – Нацслужба

У бюджеті-2021 на лікування пацієнтів з Covid-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з коронавірусом і відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами. Про це йдеться в заяві Національної служби здоров'я України, оприлюдненій у Facebook.

Також у Нацслужбі зазначають, що для подолання пандемії потрібно закладати кошти і на вакцинацію.

«У бюджеті обсягом 123 млрд у Програмі медичних гарантій 2021 не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від Covid-19. Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини на ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком ─ виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби», ─ йдеться у заяві.

Крім того у Нацслужбі стверджують, що 123 млрд гривень не вистачить на доплати медикам за досягнення індикаторів якості і доведеться знизити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.