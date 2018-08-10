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    Українці 11-13 серпня зможуть побачити найбільший зорепад року

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    Зорепад - Українці 11-13 серпня зможуть побачити найбільший зорепад року
    Зорепад

    В атмосферу Землі увірветься потік Персеїди, який створить метеоритний дощ

    Найбільший зорепад 2018 року можна буде спостерігати з 11 по 13 серпня.

    В атмосферу Землі увірветься потік Персеїди, який створить метеоритний дощ. Пік зорепаду припаде на ночі з 11 на 12 серпня і з 12 на 13 серпня.

    Персеїди - це потік метеоритів, що летять з боку сузір'я Персея. Коли вони проходять максимально близько до Землі, можна спостерігати зорепад. Метеори падають зі швидкістю до 59 км/с.

    Рекордна кількість «падаючих зірок» була зафіксована в 1993 році - 500 метеорів за годину. У 2018 році очікується близько 60-70 метеорів за годину.

    В Україні завадити побачити астрономічне явище можуть тільки хмари або яскраве освітлення в межах міста.

    Щоб спостерігати зорепад, слід вибрати темне і безхмарне місце. У небі можна буде побачити яскраві смуги і кулі. Важливо спостерігати частину неба з боку сузір'я Персея, яке знаходиться у північній частині. Як варіант, можна скористатися простим додатком для вивчення зоряного неба, який допоможе зорієнтуватися на місці і дасть корисні поради.

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