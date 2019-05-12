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    За два роки «безвізу» українці 33 млн разів з'їздили до країн ЄС

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    За два роки «безвізу» українці 33 млн разів з'їздили до країн ЄС

    Перевагами «безвізу» скористалися понад 2 мільйони українців

    За два роки дії безвізового режиму України з Європою українці здійснили понад 33 мільйони поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони.

    Про це повідомляє представництво України при ЄС на сторінці у Facebook.

    «Громадяни України здійснили понад 33 мільйони поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. Зокрема, перевагами «безвізу« скористалися більше, ніж 2 мільйони українських громадян», - йдеться у повідомленні.

    «Безвіз« успішно працює, зазначили в українській дипломатичній місії при ЄС.

    Наголошується, що з кожною поїздкою українські громадяни везуть додому нові знання та контакти, які допомагають державі робити процеси євроінтеграції незворотними.

    Саме через своїх громадян Україна почала реальну інтеграцію до простору Євросоюзу, зазначили у відомстві.

    У представництві України при ЄС нагадали, що 11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок (90-180 діб) для громадян України при відвідуванні 30-ти країн ЄС та Шенгенської зони (крім Сполученого Королівства та Ірландії).

    Рівно через місяць, 11 червня, «безвіз» запрацював.

    ЄС українці Україна
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