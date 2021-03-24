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    Українці б'ють рекорди на YouTube: з'явилася приголомшлива статистика

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    Українських каналів із мільйоном підписників стало більше на 45&thinsp;% - Українці б'ють рекорди на YouTube: з'явилася приголомшлива статистика
    Українських каналів із мільйоном підписників стало більше на 45 %
    Фото з відкритих джерел

    В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди

    Автори YouTube в Україні активно розвиваються. Упродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла аж на 35 %. Про це повідомили в пресслужбі Google Україна.

    Українських каналів із мільйоном підписників стало більше на 45%. В середньому український користувач щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube.

    В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.

    Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті – відео про походи й рафтинг зросли в переглядах більше ніж на 80%.

    Одним із найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент присвячений рибництву – час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року.

    Зважаючи на те, що впродовж останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, значної популярності у світі набув контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися та відпочивати, не виходячи з дому.

    «Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340 %, відео з медитаціями зросли в переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%. Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс у 10 разів за три роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в чотири рази довше, ніж звичайні відео», – йдеться в повідомленіі.

    Експорт контенту на іншомовні ринки продовжує бути актуальним та активно розвивається в українському YouTube.

    Нагадаємо, компанія Google з червня може почати утримувати прибутковий податок від доходів YouTube -блогерів. Google має намір оподатковувати дохід, отриманий від перегляду контенту в США.

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    Теги: Google статистика українці Україна YouTube
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