Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука



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14 вересня у Києві відбудеться мистецька акція національної ініціативи «Стоп реванш»

Український конгресовий комітет Америки підтримав кампанію Національна ініціатива «Стоп реванш», спрямовану на притягнення до відповідальності Віктора Медведчука - кума Путіна, що системно працює над знищенням незалежної України. Про це повідомляє прес-центр Національної ініціативи «Стоп реванш».

Також українці з Чикаго (штат Іллінойс, США) організували вечір пам’яті Василя Стуса.

«Василь Стус заслуговує на справедливість. Український народ має право жити вільно. Українці заручилися підтримкою Америки та Заходу в їхньому героїчному опорі проти російської військової агресії та підривних спецоперацій по всій країні. Медведчук – «хрещений батько» Путіна над Україною. Ми закликаємо як українську владу, так і Захід змусити Віктора Медведчука взяти відповідальність за свої злочини», - йдеться у повідомленні УККА.

За словами Сергія Кузана, заступника Керівника Проводу «Вільних людей», координатора громадської кампанії «Медведчук - під арешт», це - лише початок активних дій світового українства. «Ми розуміємо, що для досягнення мети - справедливого покарання Медведчука, ми маємо задіяти всі сили та можливості. Українські громади за кордоном - потужний інструмент впливу на уряди своїх держав. Вони інформують і суспільство, і уряди про злочини Медведчука, роблячи його токсичним. Це вже починають розуміти за кордоном, адже Медведчук входить у санкційні списки Канади, США. Ми далі будемо доносити позицію України і вдячні громадам, що роблять усе можливе для звільнення України від реваншу», - говорить він.

Згідно з Розпорядженням президента США № 13660 від 6 березня 2014 року, Сполучені Штати Америки наклали персональні санкції на Медведчука за загрозу миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України та підриву демократичних інститутів та процесів в Україні. Австралія також наклала на нього особисті санкції.

4 вересня у Києві відбулась громадська акція під ГПУ з вимогою «Медведчук - під арешт». А вже 14 вересня о 19:00 у Києві відбудеться мистецька акція національної ініціативи «Стоп реванш».