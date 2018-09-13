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    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука

    • Розсилка
    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука

    14 вересня у Києві відбудеться мистецька акція національної ініціативи «Стоп реванш»

    Український конгресовий комітет Америки підтримав кампанію Національна ініціатива «Стоп реванш», спрямовану на притягнення до відповідальності Віктора Медведчука - кума Путіна, що системно працює над знищенням незалежної України. Про це повідомляє прес-центр Національної ініціативи «Стоп реванш». 

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    Також українці з Чикаго (штат Іллінойс, США) організували вечір пам’яті Василя Стуса.

    «Василь Стус заслуговує на справедливість. Український народ має право жити вільно. Українці заручилися підтримкою Америки та Заходу в їхньому героїчному опорі проти російської військової агресії та підривних спецоперацій по всій країні. Медведчук – «хрещений батько» Путіна над Україною. Ми закликаємо як українську владу, так і Захід змусити Віктора Медведчука взяти відповідальність за свої злочини», - йдеться у повідомленні УККА.

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    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука
    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука
    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука
    Українці Чикаго згадували Стуса та вимагали покарати Медведчука

    За словами Сергія Кузана, заступника Керівника Проводу «Вільних людей», координатора громадської кампанії «Медведчук - під арешт», це - лише початок активних дій світового українства. «Ми розуміємо, що для досягнення мети - справедливого покарання Медведчука, ми маємо задіяти всі сили та можливості. Українські громади за кордоном - потужний інструмент впливу на уряди своїх держав. Вони інформують і суспільство, і уряди про злочини Медведчука, роблячи його токсичним. Це вже починають розуміти за кордоном, адже Медведчук входить у санкційні списки Канади, США. Ми далі будемо доносити позицію України і вдячні громадам, що роблять усе можливе для звільнення України від реваншу», - говорить він.

    Згідно з Розпорядженням президента  США № 13660 від 6 березня 2014 року, Сполучені Штати Америки наклали персональні санкції на Медведчука за загрозу миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України та підриву демократичних інститутів та процесів в Україні. Австралія також наклала на нього особисті санкції.

    4 вересня у Києві  відбулась громадська акція під ГПУ з вимогою «Медведчук - під арешт». А вже 14 вересня о 19:00 у Києві відбудеться мистецька акція національної ініціативи «Стоп реванш».

     

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