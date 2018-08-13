Лещенко викрив суддю Печерського суду, до якого дивом потрапляють усі позови Медведчука



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Нардеп Сергій Лещенко розповів, як позови Медведчука проти нього потрапляє до «потрібного» судді

«Медведчук подав 10 позовів проти - і подавав доти, поки справа не потрапила до судді Олексія Соколова», - розповів Лещенко

Позови, де фігурує Віктор Медведчук, дивним чином потрапляють до судді Печерського райсуду Києва Олексія Соколова. Тому Медведчук дуже швидко отримує потрібне рішення судді Соколова і фільм про Стуса буде заборонено до прокату.

Про це у соцмережах написав нардеп Сергій Лещенко.

«Медведчук через свого адвоката погрожує судом заборонити показ фільму про Василя Стуса. Ви будете сміятися, але я навіть знаю, в який суд він піде і який суддя розглядатиме цей позов. І навіть, яке рішення ухвалить», - заявив нардеп.

Нардеп від БПП пояснює, що за останній рік він особисто зіткнувся з «суддівським шахрайством Медведчука». Той подав на Лещенка в суд за викриття його ролі на ринку автомобільного газу. І подав до суду Печерського району Києва, хоча Лещенко стверджує, що ні дня там близько не жив.

«Медведчук подав 10 (десять!) позовів проти мене - і подавав доти, поки справа не потрапила до судді Олексія Соколова. А як тільки система вибрала Соколова - він відкликав усі позови, крім цього. Напевно, просто дуже симпатичний суддя виявився. А потім з'ясувалося, що до судді Соколова дивним чином потрапляють всі (!) позови, де фігурує Медведчук. Наприклад, його позов проти депутата Ар'єва був поданий з різницею в кілька хвилин з позовом проти мене. Але система знову «випадково» вибрала суддю Соколова. А ще Медведчук через суд домагався порушення справи проти журналіста Михайла Ткача. І знову система «випадково» вибрала того ж суддю Соколова. І щодо обох цих справ суддею Соколовим вже винесено рішення на користь Медведчука, а в моїй справі він відхилив всі клопотання про непідсудність цьому суду, про час розгляду за повною процедурою і навіть про виправлення описки», - пояснив Лещенко.

У всіх цих процесах інтереси Медведчука представляє адвокат Кириленко, який «істерично кричав», щоб Лещенко не знімав його під час засідання за позовом його шефа.

«Цей же Кириленко видав заяву від імені Медведчука з приводу Стуса. Тому я впевнений, що Медведчук дуже швидко отримає потрібне рішення судді Соколова, і фільм буде заборонено до прокату. Правда, це не має нічого спільного з правосуддям - а має спільне тільки з бажанням приховати історичну правду. Робить це людина, яка по суті є агентом путінського впливу і при цьому змогла побудувати власний олігархічний клан за сприяння нинішнього президента і колишнього однопартійця Медведчука Петра Порошенка», - резюмував нардеп.

Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

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