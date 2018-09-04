Під ГПУ активісти вимагали звіту про розслідування антиукраїнської діяльності Медведчука



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Акцію провели 4 вересня, бо у цей день помер український дисидент Василь Стус

Під будівлею Генпрокуратури в Києві активісти вимагали відзвітувати про розслідування антиукраїнської діяльності кума президента РФ Володимира Путіна, члена партії «За життя» Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Громадське.

В акції взяли участь націоналістичні організації «Вільні люди», «Конгрес українських націоналістів», «Молодіжний націоналістичний конгрес», Просвіта ОУН та інші.

Також на мітингу були присутні народна депутатка Ганна Гопко, колишній очільник міністерства освіти Сергій Квіт, народний депутат від «Народного фронту» Олексій Висоцький, лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк.

Загалом в акції взяли участь близько ста людей.

Учасники мітингу зазначили, що проводять акцію 4 вересня, бо у цей день помер український дисидент Василь Стус.

Як відомо, Медведчук був захисником поета під час судового процесу, що відбувся у 1980 році й завершився обвинувальним вироком за «антирадянську діяльність і пропаганду».

В серпні цього року в Україні вибухнув скандал після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільма прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.