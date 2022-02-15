«Українці не люблять зрадників». Коломойський пояснив політичні перспективи Разумкова

«Висунула його «Слуга народу»? Ну, так треба було зі своєю «Слугою народу» домовлятися якось і враховувати її позицію»

Український політик та бізнесмен Ігор Коломойський вважає не надто високими шанси ексспікера Верховної Ради та лідера міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитра Разумкова на президентство. На думку Коломойського, висловлену ним в інтерв’ю «Українській Правді», протистояння Разумкова із чинною владною командою, до якої він ще донедавна належав, може коштувати політику симпатій значної частини електорату.

«Ви бачили цього Розумкова? Українці не люблять зрадників», – зазначив Коломойський.

На думку політика, парламентська фракція «Слуги народу», яка свого часу підтримала кандидатуру Разумкова на посаду спікера, згодом проголосувала за його відставку з цієї посади тому, що ексспікер, очолюючи парламент, не рахувався з інтересами «монобільшості».

«Висунула його «Слуга народу»? Ну, так треба було зі своєю «Слугою народу» домовлятися якось і враховувати її позицію. Чи він думав, що йому «Петьки» та «Юльки», «ОПЗЖшники» допоможуть? Якщо ти вирішив піти проти, то встань, скажи і піди сам. Не ганьбись. А то ти там ходиш, кому щось говориш, дзвониш. Навіщо?», – наголосив політик.

Бізнесмен, якого пов’язують із чинним президентом, також заявив, що наразі не бачить альтернативи Володимиру Зеленському та вважає, що йому потрібно обиратися на другий президентський термін.

Раніше повідомлялося, що політологи визначили найуспішнішого політика року.

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