  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кого підбирає Разумков. Стали відомі нові члени команди ексспікера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наймолодший представник закарпатського клану Балог приєднався до &laquo;Команди Разумкова&raquo; - Кого підбирає Разумков. Стали відомі нові члени команди ексспікера
    Наймолодший представник закарпатського клану Балог приєднався до «Команди Разумкова»
    фото: УП

    Разумков оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців

    Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до «Команди Разумкова». Про це пише УП з презентації проєкту Разумкова.

    Зазначається, що наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у «Команді Разумкова» за напрямок місцевого самоврядування.

    Натомість Ірина Галай займатиметься питаннями екології.

    Крім того, стало відомо, що очолить ГО «Команда Разумкова» прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

    Сьогодні на зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова «Розумна політика». Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

    «Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію», – сказав ексспікер парламенту.

    Раніше колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика».

    Це відбулося після того, як 7 жовтня 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова. За проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра».

    Разумков також оголосив про набір до своєї команди людей, «які дійсно готові змінювати країну на краще». Для цього вже створено спеціальний сайт та активізовано соцмережі. Також Разумков не раз заявляв, що піде на президентські вибори.

    Читайте також матеріали:
    Теги: Верховна Рада Закарпаття Віктор Балога політика Ірина Галай Дмитро Разумков Розумна політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кого підбирає Разумков. Стали відомі нові члени команди ексспікера