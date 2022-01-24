Кого підбирає Разумков. Стали відомі нові члени команди ексспікера

Разумков оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців

Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до «Команди Разумкова». Про це пише УП з презентації проєкту Разумкова.

Зазначається, що наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у «Команді Разумкова» за напрямок місцевого самоврядування.

Натомість Ірина Галай займатиметься питаннями екології.

Крім того, стало відомо, що очолить ГО «Команда Разумкова» прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

Сьогодні на зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова «Розумна політика». Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Презентація проекту Разумкова дуже схожа на перші зустрічі зі "Слугами народу" у 2019му: схожі виступи, схожі люди, маса маловідомих людей pic.twitter.com/cTLLRGH1JY — Українська правда (@ukrpravda_news) January 24, 2022

«Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію», – сказав ексспікер парламенту.

Раніше колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика».

Це відбулося після того, як 7 жовтня 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова. За проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра».

Разумков також оголосив про набір до своєї команди людей, «які дійсно готові змінювати країну на краще». Для цього вже створено спеціальний сайт та активізовано соцмережі. Також Разумков не раз заявляв, що піде на президентські вибори.