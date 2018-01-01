Українці стали менше їсти - експерт

Ціни на продукти збільшилися на 35%

В умовах зростання цін на продукти харчування українці стали менше споживати м’яса, молока і яєць. Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. «Споживання м’яса, молока і яєць падає через те, що в українців не зростає дохід. У частини людей, у тих, хто працює, він зростає, а



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Ціни на продукти збільшилися на 35%

В умовах зростання цін на продукти харчування українці стали менше споживати м’яса, молока і яєць. Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Споживання м’яса, молока і яєць падає через те, що в українців не зростає дохід. У частини людей, у тих, хто працює, він зростає, а в частини тих, хто живе на соціальні виплати, а таких 40%, у них споживання знижується через те, що вони отримують практично стільки ж, скільки і рік тому, а ціни на комунальні послуги плюс продукти значно зросли.

Ціни на продукти, наприклад, збільшилися на 35%. Але саме через те, що люди вимушені зменшувати споживання, купівельна спроможність населення падає. Як наслідок ми можемо спостерігати, що ми виробляємо стільки ж, але експорт наш росте, через те, що внутрішній попит не може спожити стільки ж, скільки було раніше», - сказав Дорошенко.