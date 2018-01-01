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    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

    Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий
    гУ центрі американської столиці, біля Меморіалу Лінкольна, українці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook. [READ_MORE] Церемонія вшанування почалась з виконання пісні "Плине качка", під яку проводжали в останню путь загиблих Героїв з Майдану чотири роки тому. Потім
    • Сьогодні, 17:17
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    Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий

    гУ центрі американської столиці, біля Меморіалу Лінкольна, українці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні.

    Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook.

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    Церемонія вшанування почалась з виконання пісні "Плине качка", під яку проводжали в останню путь загиблих Героїв з Майдану чотири роки тому. Потім святі отці Української Католицької та Греко-католицької церков відправили панахиду за померлими.

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    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
    Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

    Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий.

    «Ми маємо бути достойними пам'яті учасників Революції гідності, котрі віддали свої життя за світле майбутнє України»,- заявив він.

    Церемонія завершилася виконанням гімнів України і США та запаленням поминальних свічок.

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    США Революція Гідності посол українці
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