Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
- Сьогодні, 17:17
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Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий
гУ центрі американської столиці, біля Меморіалу Лінкольна, українці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні.
Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook.
Церемонія вшанування почалась з виконання пісні "Плине качка", під яку проводжали в останню путь загиблих Героїв з Майдану чотири роки тому. Потім святі отці Української Католицької та Греко-католицької церков відправили панахиду за померлими.
Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий.
«Ми маємо бути достойними пам'яті учасників Революції гідності, котрі віддали свої життя за світле майбутнє України»,- заявив він.
Церемонія завершилася виконанням гімнів України і США та запаленням поминальних свічок.
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