Українці у Вашингтоні вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий

гУ центрі американської столиці, біля Меморіалу Лінкольна, українці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook. [READ_MORE] Церемонія вшанування почалась з виконання пісні "Плине качка", під яку проводжали в останню путь загиблих Героїв з Майдану чотири роки тому. Потім



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Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий

гУ центрі американської столиці, біля Меморіалу Лінкольна, українці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook.

Церемонія вшанування почалась з виконання пісні "Плине качка", під яку проводжали в останню путь загиблих Героїв з Майдану чотири роки тому. Потім святі отці Української Католицької та Греко-католицької церков відправили панахиду за померлими.

Захід офіційно відкрив посол України в США Валерій Чалий.

«Ми маємо бути достойними пам'яті учасників Революції гідності, котрі віддали свої життя за світле майбутнє України»,- заявив він.

Церемонія завершилася виконанням гімнів України і США та запаленням поминальних свічок.

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