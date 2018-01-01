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    Суспільство

    У столиці США вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

    Діаспора згадала полеглих в Революції українців
    У центрі Вашингтона (США) українська діаспора вшанувала пам'ять героїв Небесної сотні. Про це повідомили в прес-службі посольства України в США. Відзначається, що захід пройшов біля Меморіалу Лінкольна. «Захід відкрив посол України в США Валерій Чалий, який у своєму зверненні до присутніх наголосив, що ми повинні бути гідними пам'яті
    • Сьогодні, 09:59
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    Діаспора згадала полеглих в Революції українців

    У центрі Вашингтона (США) українська діаспора вшанувала пам'ять героїв Небесної сотні. Про це повідомили в прес-службі посольства України в США.

    Відзначається, що захід пройшов біля Меморіалу Лінкольна. «Захід відкрив посол України в США Валерій Чалий, який у своєму зверненні до присутніх наголосив, що ми повинні бути гідними пам'яті учасників Революції гідності, які віддали свої життя за світле майбутнє України. Валерій Чалий також подякував присутнім за єдність і солідарність з Україною», - йдеться у повідомленні.

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    У столиці США вшанували пам'ять героїв Небесної сотні
    У столиці США вшанували пам'ять героїв Небесної сотні
    У столиці США вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

    Священики відслужили панахиду за загиблими. Люди принесли квіти та лампадки.

    Як відомо, 18-21 лютого 2014 року силовики атакували учасників Революції гідності, в результаті чого загинули більше сотні мирних протестувальників.

    США Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) посол діаспора
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