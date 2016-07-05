ЗМІ: США скасували візові санкції проти Іванющенка

За даними адвоката, Іванющенко відвідав США вже в лютому 2018 року

У США ухвалили рішення скасувати візові санкції проти українського підприємця Юрія Іванющенка. Про це повідомив адвокат бізнесмена Юрій Колесніков. За словами адвоката, це стало можливим багато в чому завдяки злагодженій роботі українських і американських юристів. «Це рішення стало можливим завдяки злагодженій роботі українських і



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Юрій Іванющенко

За даними адвоката, Іванющенко відвідав США вже в лютому 2018 року

У США ухвалили рішення скасувати візові санкції проти українського підприємця Юрія Іванющенка. Про це повідомив адвокат бізнесмена Юрій Колесніков.

За словами адвоката, це стало можливим багато в чому завдяки злагодженій роботі українських і американських юристів.

«Це рішення стало можливим завдяки злагодженій роботі українських і американських юристів з Cohen Williams Williams, які представляють інтереси бізнесмена. Ми виконали величезну роботу, і її результатом стало чергове підтвердження невинуватості Юрія Іванющенка», - сказав він.

Колесніков додав, що Юрій Іванющенко відвідав США вже в лютому 2018 року.

«Нам вдалося довести до відома американських структур рішення європейських інституцій щодо зняття санкцій з Юрія Іванющенка, а також рішення Верховного суду України про закриття проти нього кримінальних процесів», - прокоментував рішення один з партнерів Cohen Williams Williams Ройвен Коуен.

Марк Вільямс, ще один партнер юридичної групи Cohen Williams Williams, зазначив, що компанія Cohen Williams Williams проробила величезну роботу в цій непростій справі. Успішне завершення процесу підтвердило реноме компанії як однієї з кращих юридичних компаній, підкреслив він. Раніше Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов бізнесмена, постановив визнати рішення Ради Євросоюзу про обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб, підприємств і органів у зв'язку з ситуацією в Україні, від 5 березня 2015 року та від 4 березня 2016 року недійсними по відношенню до нього.

У своєму рішенні суд постановив, що Рада ЄС спиралась на явно суперечливі і неточні відомості, представлені українською владою, для обґрунтування внесення його в санкційний список. Суд підтвердив, що накладення і продовження санкцій зробили негативний вплив на Іванющенка, зокрема, на його репутацію бізнесмена в Україні, повідомив адвокат.