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    Українці відтепер можуть оформити електронні візи в Єгипет

    Для оформлення електронної візи заявник повинен мати закордонний паспорт, електронну копію паспорта, документи про мету і строки поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку
    Громадяни України вже з грудня можуть подавати заявки на оформлення електронних віз для подорожей в Єгипет. Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook. «За інформацією єгипетської сторони, з 3 грудня 2017 року розпочато роботу системи видачі електронних віз для в’їзду в
    • Сьогодні, 11:54
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    Для оформлення електронної візи заявник повинен мати закордонний паспорт, електронну копію паспорта, документи про мету і строки поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку

    Громадяни України вже з грудня можуть подавати заявки на оформлення електронних віз для подорожей в Єгипет. Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

    «За інформацією єгипетської сторони, з 3 грудня 2017 року розпочато роботу системи видачі електронних віз для в’їзду в Єгипет як альтернативи візам, які також можуть бути придбані в пунктах пропуску через державний кордон Єгипту», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з метою оформлення візи українці, які планують поїздку до Єгипту з туристичною або діловою метою, а також з метою транзиту територією країни, можуть подати онлайн-заяву на офіційному веб-сайті www.egyptvisa.com протягом 90 днів до запланованої дати в’їзду.

    «Для оформлення електронної візи заявник повинен мати закордонний паспорт, дійсний протягом 8 місяців з дати прибуття в країну, електронну копію паспорта для завантаження під час подання заяви на сайті, документи, що підтверджують мету і строки запланованої поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку», - сказано у повідомленні.

    У Департаменті додають, що після заповнення необхідних форм та онлайн-сплати консульського збору (25 доларів США) заявник отримує копію електронної візи – «e-Visa» електронною поштою. Документ необхідно роздрукувати та після прибуття пред’явити представникам прикордонного контролю Єгипту.

    Також уточнюється, що для оформлення електронної візи дітям, які мають окремий паспорт, подаються окремі заяви. Оформляти e-Visa рекомендується не менше, ніж за 7 днів до запланованої подорожі.

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