В Україні відновили роботу залізничні каси на вокзалах



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Квитки продаватимуть тільки тим, хто у масках

Залізничні каси відкрилися з 8.00 на всій території країни, - виконувач обов’язків голови «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на всіх вокзалах країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки продавати не будуть.

«З 8.00 відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами», - повідомив виконувач обов’язків голови «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на 14 потягів. Зокрема, на п’ять потягів почали продавати квитки вчора і на дев’ять сьогодні, 27 травня.

26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші п’ять потягів: №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг, які почнуть курсувати з 1 червня.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.