Президент Литви наполягає на негайному звільненні Романа Протасевича

Захоплення літака литовський лідер назвав «безпрецедентною подією»

Литовський президент Гітанас Науседа вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера Романа Протасевича, затриманого в Мінську після примусової посадки його літака. Відповідний пост Науседа розмістив у Twitter.

Литовський лідер назвав безпрецедентними посадку літака і затримання журналіста.

«Безпрецедентна подія! Цивільний літак, що прямував до Вільнюса, насильно посадили в Мінську... Білоруський режим стоїть за цим огидним інцидентом. Я вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича», – написав він.

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

«Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі», – йдеться в повідомленні литовського президента.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко закликав до негайного звільнення затриманого.

При цьому народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.