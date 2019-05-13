Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік графіка



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Понад 83 мільярди доходів за рік внесли українці у свої декларації

Громадяни України подали майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши за 2018 рік загальний дохід у сумі 83,6 млрд гривень. Це майже на 26 млрд гривень більше, ніж за 2017 рік.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

«У ході деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 83,6 млрд грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45 відсотків більше, ніж у минулому році», - йдеться в повідомленні.

За словами в. о. голови ДФС Олександра Власова, громадяни визначили до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на суму більше ніж 3,2 млрд грн. Це більше порівняно з минулим роком на 57 відсотків, або на 1,2 млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 465,5 млн грн, що на 205,7 млн грн більше, ніж у попередньому році.

Кількість громадян, які задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн, порівняно з минулим роком збільшилась на 27% – до 5 143 осіб (станом на 2 травня 2018 року – 4 063). Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (2 194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб), Дніпропетровській (333 особи) областях.

Серед мільйонерів, які задекларували свої доходи, 58% - віком від 40 до 60 років (2 981 особа), 23% - від 30 до 40 років (1 171 особа), 4% - молодші 30 років (211 осіб).

«Найбільша кількість (70 відсотків, або 3 609 осіб) мільйонерів задекларували отримані доходи у сумі від 1 до 5 млн грн. Вони найбільше декларували доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна, доходи від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм та іноземні доходи тощо», – сказав Власов.

Троє громадян задекларували отримані доходи у сумі понад 1,0 млрд грн, з них однією особою задекларовано дохід понад 10,0 млрд грн.

Податкові зобов’язання зі сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового збору у сумі понад 1,0 млрд грн задекларував мешканець м. Києва; понад 100,0 млн грн - ще два мешканця м. Києва. Податкові зобов’язання від 5,0 до 100,0 млн грн зазначили в деклараціях 14 осіб, які мешкають в м. Києві, Київській, Харківській, Одеській та Сумській області.

У ДФС зауважують, що до рекордсменів шоу-бізнесу, котрі задекларували найбільші суми доходів, потрапили: телевізійна ведуча – 158,8 млн грн, ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн, співак - 11,8 млн грн, композитор (музикант) – 3,2 млн грн, футболіст - 26,2 млн грн, гуморист (на спрощеній системі оподаткування) – 4,7 млн грн та ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) – 4,1 млн грн.