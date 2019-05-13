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    Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік

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    Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік

    Понад 83 мільярди доходів за рік внесли українці у свої декларації

    Громадяни України подали майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши за 2018 рік загальний дохід у сумі 83,6 млрд гривень. Це майже на 26 млрд гривень більше, ніж за 2017 рік.

    Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

    «У ході деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 83,6 млрд грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45 відсотків більше, ніж у минулому році», - йдеться в повідомленні.

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    За словами в. о. голови ДФС Олександра Власова, громадяни визначили до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на суму більше ніж 3,2 млрд грн. Це більше порівняно з минулим роком на 57 відсотків, або на 1,2 млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 465,5 млн грн, що на 205,7 млн грн більше, ніж у попередньому році.

    Кількість громадян, які задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн, порівняно з минулим роком збільшилась на 27% – до 5 143 осіб (станом на 2 травня 2018 року – 4 063). Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (2 194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб), Дніпропетровській (333 особи) областях.

    Серед мільйонерів, які задекларували свої доходи, 58% - віком від 40 до 60 років (2 981 особа), 23% - від 30 до 40 років (1 171 особа), 4% - молодші 30 років (211 осіб).

    «Найбільша кількість (70 відсотків, або 3 609 осіб) мільйонерів задекларували отримані доходи у сумі від 1 до 5 млн грн. Вони найбільше декларували доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна, доходи від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм та іноземні доходи тощо», – сказав Власов.

    Троє громадян задекларували отримані доходи у сумі понад 1,0 млрд грн, з них однією особою задекларовано дохід понад 10,0 млрд грн.

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    Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік
    Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік
    Українці задекларували на 26 млрд гривень більше, ніж торік

    Податкові зобов’язання зі сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового збору у сумі понад 1,0 млрд грн задекларував мешканець м. Києва; понад 100,0 млн грн - ще два мешканця м. Києва. Податкові зобов’язання від 5,0 до 100,0 млн грн зазначили в деклараціях 14 осіб, які мешкають в м. Києві, Київській, Харківській, Одеській та Сумській області.

    У ДФС зауважують, що до рекордсменів шоу-бізнесу, котрі задекларували найбільші суми доходів, потрапили: телевізійна ведуча – 158,8 млн грн, ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн, співак - 11,8 млн грн, композитор (музикант) – 3,2 млн грн, футболіст - 26,2 млн грн, гуморист (на спрощеній системі оподаткування) – 4,7 млн грн та ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) – 4,1 млн грн.

     

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