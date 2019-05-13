У ДФС розказали, скільки заробляють українські телеведучі
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Розсилка
Майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році
Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов заявив, що кампанія декларування доходів громадян завершилася і цього року вона достатньо успішна. Про це він написав на своїй сторінці у в.о. у Facebook.
За словами Власова, майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році.
Він також повідомив, що понад 127 млн грн доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, мистецьку та театральну діяльність в межах підприємницької діяльності.
Власов оприлюднив ТОП-рекордсменів шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів:
- Телевізійна ведуча - 158,8 млн грн;
- Ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн;
- Футболіст - 26,2 млн грн;
- Співак - 11,8 млн грн;
- Гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн грн;
В.о. голови ДФС додав, що «ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування)» заробив 4,1 млн грн.
«Результати говорять і про збільшення рівня життя», - резюмував Власов.
Як повідомлялося, за 2018 рік доходи понад мільярд гривень задекларували три особи. З них однією особою задекларовано дохід понад 10 млрд грн, з яких він сплатить податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більше ніж мільярд гривень. Кількість мільйонерів - 5143 особи.
Нагадаємо, що останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня. Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 року включно.