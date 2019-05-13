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    Економіка та фінанси

    У ДФС розказали, скільки заробляють українські телеведучі

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    За 2018 рік доходи понад мільярд гривень задекларували три особи - У ДФС розказали, скільки заробляють українські телеведучі
    За 2018 рік доходи понад мільярд гривень задекларували три особи

    Майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році

    Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов заявив, що кампанія декларування доходів громадян завершилася і цього року вона достатньо успішна.  Про це він написав на своїй сторінці у в.о. у Facebook.

    За словами Власова, майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році.

    Він також повідомив, що понад 127 млн грн доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, мистецьку та театральну діяльність в межах підприємницької діяльності.

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    Власов оприлюднив ТОП-рекордсменів шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів:

    • Телевізійна ведуча - 158,8 млн грн; 
    • Ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн;
    • Футболіст - 26,2 млн грн;
    • Співак - 11,8 млн грн;
    • Гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн грн;

    В.о. голови ДФС додав, що «ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування)» заробив 4,1 млн грн.

    «Результати говорять і про збільшення рівня життя», - резюмував Власов.

    Як повідомлялося, за 2018 рік доходи понад мільярд гривень задекларували три особи. З них однією особою задекларовано дохід понад 10 млрд грн, з яких він сплатить податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більше ніж мільярд гривень. Кількість мільйонерів - 5143 особи.

    Нагадаємо, що останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня. Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 року включно.

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