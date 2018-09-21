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    Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині

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    <p>&laquo;Єноти&raquo; вночі пройшли в тил &laquo;противника&raquo; і захопили штаб розвідувального батальйону сил BLUFOR, взявши в полон спецназ</p> - Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині
    Фото: Olexij Bobovnikov.

    «Єноти» вночі пройшли в тил «противника» і захопили штаб розвідувального батальйону сил BLUFOR, взявши в полон спецназ

    Навчання Saber Junction 2018: українські військові продемонстрували, що вміють воювати

    Українські десантники почали участь в міжнародних бойових навчаннях Saber Junction з того, що «захопили» польовий штаб батальйону 173 бригади і групу італійських спецпризначенців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Джентльмени, складіть вашу зброю!». Прекрасна фраза, з якої почався сьогоднішній день на Сейбр Джанкшн. 9 годин блукання лісами... Рота 13 батальйону 95 десантно-штурмової бригади ЗС України захопила польовий штаб батальйону 173 бригади і групу італійських спецпризначенців. Гарна робота, «єноти»!» – йдеться в заяві Генерального штабу.

    За словами командира десантно-штурмової роти капітана Івана Федоренка, противник не очікував появи українців в своєму розташуванні, а тому серйозного опору не вчинив. Наші десантники захопили засоби зв'язку, штабні документи та зброю. Умовні втрати противника склали 32 особи та дві одиниці техніки, а умовні втрати українців - 2 людини.

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    Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині
    Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині
    Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині
    Українці «захопили» штаб італійського і американського спецназу в Німеччині

    Навчання Saber Junction 2018 почалися в Німеччині 21 вересня. Участь від України бере 13-й окремий батальйон 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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