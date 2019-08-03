Українці застрягли у львівському аеропорту: будуть вимагати втручання Зеленського



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Всі пасажири пройшли реєстрацію і паспортний контроль

У суботу, 3 серпня, італійська авіакомпанія Ernest Airlines без пояснень скасувала рейс Львів-Мілан. У львівському аеропорту застрягли 120 пасажирів.

Про це в соцмережі Facebook пишуть пасажири.

«Друзі, прошу допомоги не для себе, а для 120 людей, які опинились у авіаційній катастрофі. Не в небі, слава Богу, а у залі вильоту львівського аеропорту. Компанія Ernest Airlines мала відправити нас до Milano Bergamo ще о 21.50 у п'ятницю. Зараз вже 5 ранку суботи», - пише Сергій Сінкевич.

Він зазначив, що всі пасажири пройшли реєстрацію і паспортний контроль.

«Сидимо фактично за межею України...Літака немає. Рейс просто внагляк (не затримують), а ...скасували. Нічого чітко не пояснюють. Приходив лише якийсь лівий представник, який мав на меті просто розвести нас, як лохів...мовляв, проходьте назад паспортний, здавайте посадкові талони...а там розберемося. Люди нікуди не пішли. Як тільки так зробимо ...Ми ніхто і звати нас ніяк», - повідомив пасажир.

Сінкевич зазначив, що люди будуть вимагати втручання Зеленського.

«Тут зріє народний бунт. Без перебільшення. Люди з малими дітьми. Ніхто не пропонує поїсти. Сплять на лавках і підлогах. Щойно старшу жінку забрали на каталці. Не виключено, що інсульт від такого знущання. Народ каже...будемо вимагати втручання Зеленського, і нікуди не підемо. Прикордонники ввічливо просять вийти за межі нейтральної зони. Але ніхто нікуди не піде. Дуже прошу максимального репосту... Бо тут авіакомпанія творить безпредєл, намагаючись заробити якомога більше грошей, обманюючи людей. Такими компаніями взагалі літати небезпечно, бо, судячи з усього, вони зараз, у сезон пік, ганяють свої літаки, як коней...Будь ласка поширив. Люди будуть стояти до кінця...», - підкреслив пасажир.

До слова, у квітні Ernest Airlines змінив норми перевезення ручної поклажі.

Нові правила передбачають, що на борт літака можна взяти тільки один предмет ручної поклажі з вагою до 10 кг і габаритами до 55х35х25 см. Всі інші речі повинні бути упаковані в одне дозволене місце.

Раніше безкоштовна норма перевезення ручної поклажі дозволяла провозити в салоні один основний предмет з вагою до 8 кг і габаритами до 55х35х25 см, а також невелику особисту річ вагою до 2 кг і габаритами до 35х25х10 см.

Ernest Airlines представлений на українському ринку з 2017 року. Спочатку лоу-кост здійснював рейси з міст Італії в аеропорти Жуляни та Львова. У березні 2019 року авіакомпанія відкрила рейси до Харкова, а з 19 квітня почне літати з римського аеропорту Фьюмічіно в Одесу.