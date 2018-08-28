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    Українців чекає спека та грози: прогноз погоди на 28 серпня

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    Українців чекає спека та грози: прогноз погоди на 28 серпня

    У деяких регіонах стовпчики термометрів сягнуть +35 градусів

    У вівторок 28 серпня в декількох регіонах України пройдуть сильні грози та дощі. На півдні очікується сильна спека до +35 градусів.

    Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, сильні дощі з грозами очікуються на заході країни, а також в Києві, Вінниці та Чернігові.

    На сході країни вдень очікується сонячна і спекотна погода. У Луганській і Донецькій області +28 +30 градусів, у Дніпрі до +32, у Харкові та Полтаві +29 +31 градус. Нічна температура +12 +16 градусів.

    У південних областях сонячно, без опадів. В Одесі та Херсоні вдень +30 +32 градуси, у Миколаєві вдень +33 +35 градусів. Уночі буде прохолодніше +16 +20 градусів.

    У Криму без опадів, сонячно. Вдень +29 +31 градус, вночі +19 +21 градус.

    На півночі України очікується гроза. Денна температура становитиме +28 +30 градусів. Вночі від +13 до +15 градусів.

    У західних областях прохолодно, спекотно буде лише на Закарпатті. В Ужгороді вдень +25 +27 градусів. У Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі та Рівному +21 +23 градуси.

    В Івано-Франківську +20 +22 градуси. Найтепліше буде в Житомирі та Вінниці +26 +30 градусів. Однак у всіх містах регіону очікуються дощі з грозами. Нічна температура становитиме +11 +15 градусів.

    В центральній частині країни сонячно і спекотно. Вдень повітря прогріється до +29 +31 градуса. Вночі від +14 до +16 градусів.

    У столиці 28 серпня буде жарко, проте синоптики прогнозують грозу. Вдень +27 +29 градусів, вночі +15 +17 градусів.

    прогноз погоди спека повітря
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