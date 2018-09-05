Українців попередили про грози та шквали



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У деяких областях очікуються шквали 15-20 м/с

В Україні сьогодні вдень, 5 вересня, у деяких областях очікуються грози та шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з даними Укргідрометцентру, вдень 5 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 м/с.

Окрім того, на сході країни очікуються окремі пориви вітру 15-18 м/с.

Зазначимо, згідно з даними синоптиків, 5 вересня 2018 року в Україні переважно без опадів, тільки на заході та, місцями, на півдні очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +29. У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.