Українців попередили про сильні грози з градом



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У Києві шквали вітру можуть досягати 24 м/с

Укргідрометцентр попередив про грози до кінця доби 16 серпня в ряді регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, у Києві до кінця доби 16 серпня гроза, місцями шквали 24 м/с, подекуди град. По Київській області гроза, шквали 24 м/с», - говориться у повідомленні.

Також у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с.

Протягом 16 серпня в Карпатському регіоні - сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені вулиці, заблокований рух громадського транспорту.