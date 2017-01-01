Українців попередили про слизькі дороги та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 грудня
- Сьогодні, 05:29
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Розсилка
У столиці очікується мокрий сніг з переходом у дощ
У середу, 6 грудня, погода в Україні буде з опадами. На більшій частині території очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця, подекуди ще й поривчастий вітер.
Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«6 грудня, у День Збройних сил України, у нас практично повсюди мокрий сніг та дощ. А також ще й поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Вдень Крим, Приазов'я та Донеччина побудуть у сухому повітрі, проте надвечір опади доберуться й туди», – йдеться у повідомленні.
За словами синоптика, у ночі можливі невеликі морози, від 0 до -4 градусів, проте вдень буде тепліше – +1+6 градусів.
«На дорогах – слизько, калюжі і каша всяка негарна. Обережно!» – наголосила Діденко.
У Києві у середу, 6 грудня, погода буде некомфортна, волога та вітряна. Зокрема, у столиці очікується мокрий сніг з переходом у дощ, а температура повітря становитиме +1+3 градуси протягом дня.