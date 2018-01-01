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    Українців просять не їздити до Росії через провокації ФСБ

    «Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець»
    Міністерство закордонних справ України застерігає від поїздок до Росії через систематичні провокації російських спецслужб проти українських громадян, підтверджені і задокументовані Службою безпеки України. Про це повідомив у Twitter Департамент консульської служби МЗС. «Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець.
    • Сьогодні, 11:30
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    Українців просять не їздити до Росії через провокації ФСБ
    Українців просять не їздити до Росії через провокації ФСБ

    «Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець»

    Міністерство закордонних справ України застерігає від поїздок до Росії через систематичні провокації російських спецслужб проти українських громадян, підтверджені і задокументовані Службою безпеки України.

    Про це повідомив у Twitter Департамент консульської служби МЗС.

    «Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!..», - йдеться у повідомленні.

    Як наголошується, Служба безпеки України 3 січня поінформувала, що російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів, і ще раз наголосила, що «ФСБ РФ полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними».

    МЗС ФСБ
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