Українців закликали писати листи полоненим морякам (адреси)
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Розсилка
Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції «#письмо_в_СИЗО_Лефортово»
Активістка звернула увагу на певні правила написання листів
25 листопада 2018 екіпажі трьох військових кораблів ВМС ЗСУ були захоплені Чорноморським флотом РФ у Керченській протоці. У полоні опинилося 24 українських військовослужбовці. Наразі вони всі в СІЗО у Москві. Громадяни України мають написати листи полоненим. Таке прохання озвучила Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції #письмо_в_СИЗО_Лефортово, під час прес-конференції у прес-центрі «Главком».
Активістка звернула увагу на певні правила написання листів. «Листи писати тільки російською мовою від руки. Категорично забороняється писати про політику, про російську агресію, про ситуацію в зоні проведення ООС, не пишемо, що Путін х…, а також не малюємо нашу символіку. Писати треба звичайні прості листи про життя, про погоду, як пройшов ваш день, смішні історії, що трапилися з вами», - говорить Солоніна.
Ці правила важливі, адже всі листи проходять перлюстрацію, тобто цензор в СІЗО має право відкрити лист і прочитати його.
Писати на адресу: Россия, 111020, г. Москва, Лефортовский вал, д. 5, ФКУ СИЗО-2 УФСИН по г. Москве, ФИО получателя.
Солоніна зазначає, що потрібно вказувати повне прізвище, ім’я та по-батькові.
Кому:
Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск»:
Мокряку Роману Николаевичу;
Безъязычному Юрию Юрьевичу;
Артеменко Андрею Анатольевичу;
Эйдеру Андрею Дмитриевичу;
Головашу Богдану Олеговичу;
Гриценко Денису Владимировичу;
Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Никополь»:
Небылице Богдану Павловичу;
Зинченко Вячеславу Анатольевичу;
Цыбизову Сергею Андреевичу;
Костишину Владиславу Анатольевичу;
Экипаж рейдового буксира «Яны Капу»:
Мельничуку Олегу Михайловичу;
Власюку Михаилу Борисовичу;
Беспальченко Виктору Анатольевичу;
Терещенко Владимиру Анатольевичу;
Семидоцкому Евгению Витальевичу;
Лесовому Владимиру Владимировичу;
Шевченко Андрею Анатольевичу;
Варимезу Владимиру Константиновичу;
Чулибе Сергею Романовичу;
Будзыло Юрию Александровичу;
«Важливо не вибирати собі улюбленців, адже ми любимо всіх! Тому і писати треба абсолютно всім», - звертає увагу Солоніна.
Вона також зазначає, що до свого листа варто також вкласти у конверт один чистий конверт. Чисті конверти часто в дефіциті в СІЗО і арештовані дуже їх потребують.
Переглянути запис прес-конференції можна тут:
Рекомендуємо також прослухи запис прес-конференції за участі Антона Кориневича, юриста-міжнародника, доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, який розказав про правовий статус українських моряків, яких ВМС РФ (пірати) взяли в полон, аналіз Женевської конвенції та додаткового протоколу до неї.