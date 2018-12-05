Українців закликали писати листи полоненим морякам (адреси)



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Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції «#письмо_в_СИЗО_Лефортово» Фото: Главком/Станіслав Груздєв

Активістка звернула увагу на певні правила написання листів

25 листопада 2018 екіпажі трьох військових кораблів ВМС ЗСУ були захоплені Чорноморським флотом РФ у Керченській протоці. У полоні опинилося 24 українських військовослужбовці. Наразі вони всі в СІЗО у Москві. Громадяни України мають написати листи полоненим. Таке прохання озвучила Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції #письмо_в_СИЗО_Лефортово, під час прес-конференції у прес-центрі «Главком».

Активістка звернула увагу на певні правила написання листів. «Листи писати тільки російською мовою від руки. Категорично забороняється писати про політику, про російську агресію, про ситуацію в зоні проведення ООС, не пишемо, що Путін х…, а також не малюємо нашу символіку. Писати треба звичайні прості листи про життя, про погоду, як пройшов ваш день, смішні історії, що трапилися з вами», - говорить Солоніна.

Ці правила важливі, адже всі листи проходять перлюстрацію, тобто цензор в СІЗО має право відкрити лист і прочитати його.

Писати на адресу: Россия, 111020, г. Москва, Лефортовский вал, д. 5, ФКУ СИЗО-2 УФСИН по г. Москве, ФИО получателя.

Солоніна зазначає, що потрібно вказувати повне прізвище, ім’я та по-батькові.

Кому:

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск»:

Мокряку Роману Николаевичу;

Безъязычному Юрию Юрьевичу;

Артеменко Андрею Анатольевичу;

Эйдеру Андрею Дмитриевичу;

Головашу Богдану Олеговичу;

Гриценко Денису Владимировичу;

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Никополь»:

Небылице Богдану Павловичу;

Зинченко Вячеславу Анатольевичу;

Цыбизову Сергею Андреевичу;

Костишину Владиславу Анатольевичу;

Экипаж рейдового буксира «Яны Капу»:

Мельничуку Олегу Михайловичу;

Власюку Михаилу Борисовичу;

Беспальченко Виктору Анатольевичу;

Терещенко Владимиру Анатольевичу;

Семидоцкому Евгению Витальевичу;

Лесовому Владимиру Владимировичу;

Шевченко Андрею Анатольевичу;

Варимезу Владимиру Константиновичу;

Чулибе Сергею Романовичу;

Будзыло Юрию Александровичу;

«Важливо не вибирати собі улюбленців, адже ми любимо всіх! Тому і писати треба абсолютно всім», - звертає увагу Солоніна.

Вона також зазначає, що до свого листа варто також вкласти у конверт один чистий конверт. Чисті конверти часто в дефіциті в СІЗО і арештовані дуже їх потребують.

Переглянути запис прес-конференції можна тут:

Рекомендуємо також прослухи запис прес-конференції за участі Антона Кориневича, юриста-міжнародника, доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, який розказав про правовий статус українських моряків, яких ВМС РФ (пірати) взяли в полон, аналіз Женевської конвенції та додаткового протоколу до неї.