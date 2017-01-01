Українець намагався контрабандою вивезти до Румунії цигарок на 1,6 млн грн

Тютюнові вироби знаходились у дошках

Сьогодні, 2 грудня, через митний пост «Дяково» громадянин України намагався вивезти до Румунії 100 тисяч пачок контрабандних цигарок на 1,6 мільйонів гривень, приховавши їх у пиломатеріалах. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк. «Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із



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Тютюнові вироби знаходились у дошках

Сьогодні, 2 грудня, через митний пост «Дяково» громадянин України намагався вивезти до Румунії 100 тисяч пачок контрабандних цигарок на 1,6 мільйонів гривень, приховавши їх у пиломатеріалах. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк.

«Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із України в Румунію переміщувались пиломатеріали з хвої. Під час аналізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів та інформації отриманої від працівників спецпідрозділу СБУ працівниками митниці прийнято рішення про проведення повного митного огляду транспортного засобу та вантажу», - сказала вона.

«Відтак виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, а саме 22 тисячі пачок Rothmans з акцизними марками України та 78 тисяч пачок Marble без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились у дошках», — розповіла Дацюк.

Наразі митники склали протокол про порушення митних правил, цигарки орієнтовною вартістю 1 мільйон 600 тисяч гривень, пиломатеріали та напівпричеп вилучено. Тривають перевірки.