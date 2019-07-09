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    Україні бракує 19 тисяч поліцейських

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    Україні бракує 19 тисяч поліцейських

    В територіальних органах найбільше поліцейських не вистачало в ГУНП в Київській області

    Станом на 1 червня некомплект поліцейських в Україні складав 19,4 тисячі осіб, або 15,3%.

    Про це 9 липня повідомляє УНН з посиланням на дані Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України.

    За даними Нацполіції, найбільший некомплект поліцейських спостерігається в Департаменті патрульної поліції. Кількість вакантних посад там становить 3,8 тисячі, або 20,9%.

    В територіальних органах найбільше поліцейських не вистачало в ГУНП в Київській області – 1,3 тис., або 22,2%, та ГУНП в Черкаській області – 0,6 тис., або 22,8%.

    Нагадаємо, керівника одеської патрульної поліції Юрія Рибака відсторонили від роботи щонайменше на тиждень через корупційний скандал. Протягом цього часу мають перевірити скарги його підлеглої - патрульної поліцейської Зої Мельник.

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