Україні треба надати крилаті ракети берегової оборони – генерал США у відставці

В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Генерал США у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україні треба надати крилаті ракети берегової оборони для протидії російської агресії. Про це він заявив на Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США), де конгресмени, сенатори та воєнні експерти обговорили питання стримування Росії.

За словами Брідлава, одним із оборонних приорітетів, зокрема, для захисту Маріуполя, має бути надання Україні крилатих ракет берегової оборони.

«Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили. А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з води і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони», – наголосив колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Серед необхідної допомоги, яку досі не надали, Брідлав виділив літаки-винищувачі «МІГ».

«Українські ВПС досить непогано оперують тими МіГ-ами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МіГ-ами, які їм вдасться отримати. Я також погоджуюсь, що важливо, надати ракети середньої та високої дальності для України. Саме поєднання ракет «земля-повітря» і МіГ-ів дійсно робить різницю», - наголосив він.

Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 24 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві.

«Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми повинні бути об'єднані, а також повинні надавати підтримку Україні. Водночас у нас є відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати на території України, тому що це буде означати повноцінний конфлікт з російськими збройними силами», – сказав Столтенберг.

Росія вважає, що якщо НАТО спрямує своїх миротворців в Україну, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та альянсу. Так міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію Польщі спрямувати до України миротворчу місію НАТО.

Тим часом Данія готова відправити своїх миротворців до України.

Напередодні Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО.

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