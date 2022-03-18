Уряд Данії готовий спрямувати своїх солдатів до миротворчої місії в Україні

Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата. На думку Бьодскова, завдяки своєму досвіду, данські миротворці допоможуть зупинити війну в Україні. Таку заяву зробив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков. Про це повідомляє видання Euractiv.

Очільник оборонного відомства Данії виступив з такою заявою після того, як уряд Польщі наголосив на потребі розгортання миротворчої місії в Україні. Уряд Данії готовий спрямувати своїх солдатів до миротворчої місії в Україні, зауважив Бьодсков.

«Якщо миротворча місія буде розпочата, Данія готова долучилися до неї. У нас є багато досвіду в участі в миротворчих місцях, тому ми зможемо допомогти», – сказав міністр оборони.

Оскільки Данія є країною НАТО, її військовослужбовці наразі не беруть участі у війні на території України. Проте прем’єр-міністр держави Метт Фредеріксен минулого тижня заявив, що не існує жодних законних підстав для обмежень поїздок данських добровольців, які мають бажання допомагати українським військовим у боротьбі проти російських окупантів.

Нагадаємо, до України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів.

Раніше, перша країна НАТО закликала світ закрити небо над Україною. Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом до країн-членів Організації Об’єднаних Націй про закриття неба над Україною від російсько-окупаційних військ.