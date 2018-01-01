Українка виграла $5 млн в американській лотереї

Упродовж наступних 19 років Захарова отримуватиме річні виплати розміром $260 тисяч

46-річна українка, яка проживає в містечку Еджвотер (штат Нью-Джерсі), виграла $5 мільйонів у лотерею після того, як їй продали неправильний квиток. Про це повідомляє USA Today. Оксана Захарова, мама двох дітей, робила покупки в Мангеттені та вирішила придбати нью-йоркський лотерейний квиток, який потрібно зішкрябати, щоб побачити виграш,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Упродовж наступних 19 років Захарова отримуватиме річні виплати розміром $260 тисяч

46-річна українка, яка проживає в містечку Еджвотер (штат Нью-Джерсі), виграла $5 мільйонів у лотерею після того, як їй продали неправильний квиток.

Про це повідомляє USA Today.

Оксана Захарова, мама двох дітей, робила покупки в Мангеттені та вирішила придбати нью-йоркський лотерейний квиток, який потрібно зішкрябати, щоб побачити виграш, на суму 1 долар.

Продавець випадково вручив їй квиток на суму $10, який обіцяє до $5 тисяч на тиждень протягом решти життя переможця.

«Коли продавець вручив мені неправильний квиток, я почувалася погано, тому вирішила просто взяти і купити його. Я взагалі використовувала квиток як закладку протягом кількох тижнів, перш ніж вирішила зішкрябати його», – розповіла українка журналістам.

Коли Захарова врешті зішкрябала квиток, вона була налаштована скептично: «Я ніколи нічого не виграю. Я була впевнена, що квиток підроблений. Доки мене не привели в офіс, я не знала, що це справді трапилося».

Упродовж наступних 19 років Захарова отримуватиме річні виплати розміром $260 тисяч (чисті $172 тисяч) та одну додаткову виплату розміром $60 тисяч (чисті $39 тисяч). Потім вона продовжуватиме отримувати щорічну чисту виплату розміром $172 тисячі до кінця свого життя.

Захарова планує поїхати з сім’єю у відпустку на Багами, але найбільше щаслива з того, що її діти зможуть отримати вищу освіту без кредитів на навчання.