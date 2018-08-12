Українка, яку депортували з Німеччини, відсудила право повернутися назад



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Німеччина

Рішення про видворення українки успішно оскаржили в суді

Громадянка України Світлана Хіміонова, яку депортували 18 липня з Нюрнберга, у суботу, 11 серпня, повернулася до Німеччини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Жінка разом з дочкою уже прилетіла назад до Баварії. Чоловік і дорослий син Хіміонової прилетять наступного дня.

Як зазначається, парафія Санкт-Мартін у Фюрті 2016 року надавала сім'ї, яка виїхала з Донецька через воєнні дії, церковний притулок на два місяці. Згодом також надавала підтримку у зв'язку з висланням.

У Донецьку Світлана працювала медсестрою, але коли почалася війна родина вирішила виїхати. Тоді чоловік Світлани, який має ІІІ групу інвалідності, перебував на лікуванні у Польщі, тому спершу родина поїхала до нього й там просила про притулок. Варшава відмовила в наданні статусу біженців.

Потім вони потягом дісталися Нюрнберга, де також попросили про притулок. За час розгляду клопотання Світлана вступила до школи з догляду за людьми похилого віку в Нюрнберзі і там же одночасно працювала. Однак у наданні статусу біженців родині відмовили.

За порадою адвоката, Світлана повторно подала документи у відомство у справах іноземців - тепер вже на отримання дозволу завершити навчання і працювати у ФРН. Її вислали, але зрештою рішення про видворення успішно оскаржили в суді.

Нагадаємо, минулого місяця з Естонії депортували чотирьох українських нелегалів.