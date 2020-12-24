Президент підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт в Україні

В Україні дозволили сиротам з інвалідністю жити у дитбудинках сімейного типу до 23 років

Документ спрямований на поліпшення соцзахисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1020-ІХ, який спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

Про це 23 грудня повідомляє пресслужба глави держави.

Закон передбачає, що особи з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Прийомні діти, яким не встановлена інвалідність, проживають і виховуються у прийомній сім’ї або в дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку.

При цьому після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватись у цій прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу до закінчення такого закладу

Як повідомлялося, уряд планує змінити виплати сиротам-інвалідам.

До слова, цього року Київ виділив 50 млн грн на придбання квартир для дітей-сиріт.