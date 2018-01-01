Українку визнали найкращим генеральним менеджером готелів у Чикаго

Колеги називают українку найкращим генеральним менеджером одного з найбільших ринків США та провідним експертом з управління прибутками

Асоціація продажів та маркетингу у готельному бізнесі Іллінойсу (США) визнала уродженку Рівного Людмилу Червону найкращим менеджером готелів. Як повідомляє «Голос Америки», нагорода була вручена під час церемонії 17 січня в одному з готелів Чикаго. Один з організаторів конкурсу Тіффані Браун пояснила, що переможця в своїх лавах обирали



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Уродженка Рівного Людмила Червона з нагородою у США

Колеги називают українку найкращим генеральним менеджером одного з найбільших ринків США та провідним експертом з управління прибутками

Асоціація продажів та маркетингу у готельному бізнесі Іллінойсу (США) визнала уродженку Рівного Людмилу Червону найкращим менеджером готелів.

Як повідомляє «Голос Америки», нагорода була вручена під час церемонії 17 січня в одному з готелів Чикаго. Один з організаторів конкурсу Тіффані Браун пояснила, що переможця в своїх лавах обирали самі члени асоціації. Людмила Червона отримала дуже велику кількість позитивних відгуків від колег по галузі, що і зробило її переможцем.

Людмила Червона переїхала до США в 1999-му році, вигравши «зелену картку». Перед тим вона закінчила магістратуру та навчалася в аспірантурі Київського торговельно-економічного університету.

Оселилася відразу у передмісті Чикаго. Перша робота – у крамниці пакувала продукти харчування покупців у целофанові пакети.

Але через рік вже почала працювати у готельному бізнесі. Спочатку – в готелі Hilton у відділ продажів. Останні чотири роки - у Chicago Essex Inn на посаді генерального менеджера.

Нещодавно вона отримала підвищення – перейшла на посаду генерального менеджера по регіону і під її керівництвом буде ще один готель мережі.

«Ми дуже пишаємося, що пані Червона виграла нагороду «Генеральний менеджер року», - сказала старший віце-президент мережі Oxford Hotels and Resorts Джордж Джордан. – Вона не лише найкращий генеральний менеджер одного з найбільших ринків Америки, а і визнана як один з найкращих експертів з управління прибутками в своїй галузі».

Як повідомляв «Главком», українка Юлія Тичківська увійшла до топ-30 молодих лідерів Європи за версією Forbes.