Українка увійшла до топ-30 молодих лідерів Європи за версією Forbes

Українка Юлія Тичківська є співзасновницею Відкритого університету Майдану та Bendukidze Free Market Center

Журнал Forbes обрав 28-річну пластунку Юлію Тичківську, співзасновницю Відкритого університету Майдану, однією із 30 лідерів Європи віком до 30 років в категорії Закон та Політика. Про це повідомляє портал Vidia. Церемонія нагородження відбулася у понеділок у Лондоні. Відкритий університет Майдану починався з ініціативи, яка виникла під час



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Юлія Тичківська

Українка Юлія Тичківська є співзасновницею Відкритого університету Майдану та Bendukidze Free Market Center

Журнал Forbes обрав 28-річну пластунку Юлію Тичківську, співзасновницю Відкритого університету Майдану, однією із 30 лідерів Європи віком до 30 років в категорії Закон та Політика.

Про це повідомляє портал Vidia.

Церемонія нагородження відбулася у понеділок у Лондоні.

Відкритий університет Майдану починався з ініціативи, яка виникла під час подій на Майдані 2013 року, як серія лекцій для протестувальників. Учасники університету бачать ВУМ як всеукраїнський освітній рух, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Організація займається побудовою мережі регіональних осередків по всій Україні на спільних принципах та цінностях.

Юлія Тичківська є також співзасновником Bendukidze Free Market Center, створеного з метою сприяти свободі, обмеженому відкритому уряду та вільному ринку шляхом аналізу та розробки нових і сучасних варіантів політики та прямої взаємодії з особами, які приймають рішення, в уряді, бізнесі та громадянському суспільстві.

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