  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Українка увійшла до топ-30 молодих лідерів Європи за версією Forbes

    Українка Юлія Тичківська є співзасновницею Відкритого університету Майдану та Bendukidze Free Market Center
    Журнал Forbes обрав 28-річну пластунку Юлію Тичківську, співзасновницю Відкритого університету Майдану, однією із 30 лідерів Європи віком до 30 років в категорії Закон та Політика. Про це повідомляє портал Vidia. Церемонія нагородження відбулася у понеділок у Лондоні. Відкритий університет Майдану починався з ініціативи, яка виникла під час
    • Сьогодні, 07:49
    • Розсилка
    Юлія Тичківська
    Юлія Тичківська

    Українка Юлія Тичківська є співзасновницею Відкритого університету Майдану та Bendukidze Free Market Center

    Журнал Forbes обрав 28-річну пластунку Юлію Тичківську, співзасновницю Відкритого університету Майдану, однією із 30 лідерів Європи віком до 30 років в категорії Закон та Політика.

    Про це повідомляє портал Vidia.

    Церемонія нагородження відбулася у понеділок у Лондоні.

    Відкритий університет Майдану починався з ініціативи, яка виникла під час подій на Майдані 2013 року, як серія лекцій для протестувальників. Учасники університету бачать ВУМ як всеукраїнський освітній рух, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Організація займається побудовою мережі регіональних осередків по всій Україні на спільних принципах та цінностях.

    Юлія Тичківська є також співзасновником Bendukidze Free Market Center, створеного з метою сприяти свободі, обмеженому відкритому уряду та вільному ринку шляхом аналізу та розробки нових і сучасних варіантів політики та прямої взаємодії з особами, які приймають рішення, в уряді, бізнесі та громадянському суспільстві.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко увійшов в топ-10 найбагатших спікерів на Давоському форумі.

    Читайте також
    Європа Євромайдан рейтинг українці активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ