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    Відома українська група прибрала літеру «Z» із логотипу

    Відома українська група прибрала літеру «Z» із логотипу
    фото: Без обмежень/Facebook

    «Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу Державу і наших людей»

    Український рок-гурт «Без Обмежень» змінив свій логотип, прибравши літеру «Z» із назви. Музиканти не хочуть асоціювати себе із символом війни Росії проти України, яким є ця літера.

    «Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу Державу і наших людей», – йдеться у повідомленні.

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    У країні-агресорі латинська літера Z, так само як свастика у Німеччині кінця 30-х, стала не тільки знаком підтримки військового нападу на Україну, а й «зброєю» залякування опозиції. Невідомі списують буквами Z двері квартир активістів та журналістів.

    До кінця не ясно, що означає цей символ і як латинська Z перетворилася на знак підтримки російської військової агресії проти України. Міноборони РФ стверджує, що Z розшифровується як «за перемогу».

    Читайте також: РНБО закликає повідомляти про канали та чати із символом «Z» у назві
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відома українська група прибрала літеру «Z» із логотипу