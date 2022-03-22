Відома українська група прибрала літеру «Z» із логотипу

Український рок-гурт «Без Обмежень» змінив свій логотип, прибравши літеру «Z» із назви. Музиканти не хочуть асоціювати себе із символом війни Росії проти України, яким є ця літера.

«Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу Державу і наших людей», – йдеться у повідомленні.

У країні-агресорі латинська літера Z, так само як свастика у Німеччині кінця 30-х, стала не тільки знаком підтримки військового нападу на Україну, а й «зброєю» залякування опозиції. Невідомі списують буквами Z двері квартир активістів та журналістів.

До кінця не ясно, що означає цей символ і як латинська Z перетворилася на знак підтримки російської військової агресії проти України. Міноборони РФ стверджує, що Z розшифровується як «за перемогу».