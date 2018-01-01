Українська армія використовує стару управлінську систему - експерт

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, використання прусської системи цілком обґрунтоване в наших реаліях

Україна досі використовує прусську систему управління військом, що заважає реформуванню армії. Таку думку висловив на конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. «Наші дії в зоні АТО зіштовхнулися з тим, що новий бойовий досвід почав розбиватися об каркас прусської



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В українській армії прусська система управління

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, використання прусської системи цілком обґрунтоване в наших реаліях

Україна досі використовує прусську систему управління військом, що заважає реформуванню армії. Таку думку висловив на конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

«Наші дії в зоні АТО зіштовхнулися з тим, що новий бойовий досвід почав розбиватися об каркас прусської системи, яка наразі властива українській армії. Людина на полі бою хоче діяти ініціативно, але вона обмежена дією бойових статутів», - зазначив він.

За його словами, прусська система була потрібна для того, щоб мінімізувати ризики неправильних дій на полі бою.

«Пруська система була потрібна для того, аби зняти тертя системи в умовах хаосу війни. Потрібно мінімізувати ризики неправильних дій на полі бою. В прусській системі це ґрунтується на жорстких наказах. В англосаксонській системі інший підхід. Командир на полі бою може проявляти ініціативу», - розповів Згурець.

Однак, на думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, використання прусської системи цілком обґрунтоване в наших реаліях.

«Я абсолютний прихильник прусської системи, на чому й стоїть Генеральний штаб. Я обираю ту модель, де я дійсно зможу впливати та мінімізувати тертя системи в умовах хаосу війни. Я вважаю, що прусська система цілком обґрунтована в цих умовах», - підсумував Згурець.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, нещодавно відбулися успішні перші льотні випробування української крилатої ракети наземного базування.